La DGT pone en marcha un nuevo operativo por el puente de Todos los Santos del 30 de octubre al 2 de noviembre

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha un nuevo operativo por el puente de Todos los Santos, que dará comienzo este viernes a las 15:00 horas y finalizará hasta la medianoche del día 2, ya que Castilla y León está incluída entre las comunidades que suman el lunes como jornada festiva.

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Tráfico prevé un total de 5.340.000 desplazamientos en todo el territorio nacional: un 13% de ellos están previsto que tengan lugar en Castilla y León.

El operativo de Tráfico se verá reforzado en las vías que tengan destino Andalucía con motivo del accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en la provincia de Toledo y, por ende, por la suspensión del servicio de algunos trenes.

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Desde el Ministerio del Interior se expone que "se movilizará a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, al personal de la Unidad de Medios Aéreos y de los ocho centros de gestión del tráfico, así como a los operarios de mantenimiento de equipos y a los servicios de emergencias. También estarán activados los medios técnicos disponibles, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad".

Mapa Previsto Para Los Movimientos Previstos Por El Puente De Todos Los Santos. Imagen Dgt

Las previsiones apuntan a que la salida se distribuirá principalmente entre la tarde del viernes, día 30, y la mañana del sábado, día 31; las mayores complicaciones se esperan entre las 16:00 y las 22:00 horas.

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El sábado, día 31, continuará el tráfico intenso desde las primeras horas de la mañana; la previsión del domingo, día 1 de noviembre, está prevista en numerosos desplazamientos motivados por la tradicional visita a los cementerios de los pueblos de la provincia.