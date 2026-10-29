La Plaza Mayor y el Teatro Liceo serán los escenarios del 25N en Salamanca

Salamanca se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un mes de actividades culturales, deportivas y de sensibilización. El Ayuntamiento ha presentado una programación que tendrá su jornada central el próximo 25 de noviembre, con actos en la Plaza Mayor y el Teatro Liceo.

Publicidad Publicidad

A las 18:30 horas, representantes de asociaciones de mujeres leerán un manifiesto en la Plaza Mayor, seguido de la lectura de un decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes de la Universidad de Salamanca. Posteriormente, a las 19:30 horas, el Teatro Liceo acogerá el espectáculo de danza 'Al son', de Sara Cano Compañía de Danza, reconocido con el Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía.

La obra rinde homenaje a las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y reivindica la igualdad y la libertad a través de la danza contemporánea, el folclore y el flamenco.

Publicidad Publicidad

La carrera contra la violencia de género, el 8 de noviembre Uno de los principales actos será la novena Carrera y Marcha contra la Violencia de Género, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, con salida desde la Plaza Mayor.

La prueba contará con una carrera competitiva de diez kilómetros para mayores de 16 años y una marcha participativa de 1,6 kilómetros abierta a todas las edades. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de noviembre a las 23:00 horas, a través de www.salamancacontralaviolenciadegenero.org. El precio es de tres euros.

La jornada incluirá también actividades gratuitas para niños y adolescentes desde las 9:30 horas, con propuestas deportivas y de animación.

Publicidad Publicidad