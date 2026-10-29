Aumentan a 69 los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda tras morir uno de los heridos en el hospital

El número de fallecidos en el accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo ha aumentado a 69 después de que uno de los heridos haya muerto en el hospital, según ha informado este jueves el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

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Durante su comparecencia, García-Page ha detallado que 50 personas permanecen ingresadas, mientras que otras 60 ya han recibido el alta hospitalaria. En cuanto a los pacientes en estado más grave, ha señalado que la evolución invita a un optimismo prudente.

“De los 15 graves, con los cuatro que estaban más graves, somos más optimistas, aunque con prudencia”, ha indicado el presidente autonómico, que ha insistido en la necesidad de mantener la cautela ante la situación de los heridos.

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La búsqueda de posibles víctimas también ha continuado durante la noche. Según ha explicado García-Page, se han localizado más restos “humanos parciales”, que deberán ser identificados. Estos se suman a los cadáveres recuperados hasta el momento en el lugar del siniestro.

Respecto a las labores que todavía se desarrollan en la zona, el presidente castellanomanchego ha señalado que, en principio, no esperan encontrar más fallecidos debajo del vagón que se está moviendo con una grúa, aunque ha recalcado que es necesario mantener la prudencia hasta que concluyan los trabajos.

Por último, García-Page ha agradecido la movilización ciudadana y las numerosas donaciones de sangre registradas tras el accidente. No obstante, ha pedido que la solidaridad se mantenga durante los próximos días, ya que las plaquetas tienen una caducidad de cinco días y las necesidades sanitarias pueden prolongarse más allá de las primeras horas.