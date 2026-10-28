Fátima Báñez, entre los pasajeros de uno de los trenes implicados en el accidente ferroviario de Toledo

La exministra Fátima Báñez se encuentra entre los pasajeros de uno de los trenes implicados en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, a la altura de Los Yébenes. Por el momento, se está pendiente de conocer más información sobre su situación.

Publicidad Publicidad

Según las primeras informaciones, Báñez viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto entre Andalucía y Madrid y que ha colisionado con otro convoy de alta velocidad.

El accidente se ha producido en torno a las 8:35 horas y ha afectado al AVE 2080, con 397 pasajeros, y al Iryo 6076, en el que viajaban 147 personas. Las primeras cifras apuntan a al menos 30 fallecidos y numerosos heridos, aunque la información continúa pendiente de actualización.

Publicidad Publicidad

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han trasladado su consternación por lo ocurrido y han expresado sus condolencias a las familias de las víctimas, además de mostrar todo su apoyo a las personas afectadas por el siniestro.