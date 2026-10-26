Un grave accidente de tráfico registrado este domingo por la tarde en la carretera BV-5114, en Fogars de Montclús, Barcelona, ha dejado 80 heridos tras la colisión entre un turismo y un autobús de la línea 573 de la empresa Sagalés. Entre los afectados hay cuatro personas en estado grave, 18 en estado menos grave y 58 leves. En total, los servicios de emergencia habían atendido a 83 personas hasta las 19:30 horas.

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Los Bombers de la Generalitat acudieron tras recibir el aviso a las 16:43 horas y desplegaron 30 dotaciones, dos de ellas aéreas. A su llegada se encontraron a varios ocupantes atrapados en el vehículo y a otros que habían logrado salir por su propio pie. Los efectivos trabajaron por tierra y con helicópteros para rescatar a las personas que permanecían en el talud de la vía.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó 23 ambulancias, dos helicópteros medicalizados, tres equipos de apoyo psicológico y tres unidades conjuntas con los bomberos. A través de 'X', el SEM confirmó el traslado de tres de los heridos graves a los hospitales Trueta de Girona, Granollers y Vall d'Hebron de Barcelona.