Ya es oficial: los sindicatos confirman la huelga general el 11 de noviembre

El 11 de noviembre ya es la fecha oficial de la convocatoria de la huelga general con la que determinados sindicatos quieren protestar por la situación del a vivienda en nuestro país.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), UGT, CCOO, CGT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas han acordado este miércoles convocar una huelga general de 24 horas para este miércoles de noviembre, confirmando así el rumor que llevaba rondando este inicio de semana.
Cabe recordar que está huelga se ha anunciado en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha disuelto las Cortes Generales y ha convocado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Una decisión que llegó después de que el Pleno del Congreso rechazara los dos Reales Decretos-Ley que el Gobierno había presentado.
"La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", reza un comunicado conjunto emitido por CCOO y UGT recogido por la agencia Europa Press.