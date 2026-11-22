A pocos días de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las estadísticas oficiales contabilizan 46 víctimas mortales por violencia machista en España durante 2026. Esta cifra se sitúa por debajo de las 48 registradas en todo el año pasado, pero el recuento definitivo sigue en el aire a la espera de diciembre, un periodo que suele provocar un fuerte repunte de crímenes en la recta final del calendario.

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Los datos recopilados desde 2003 demuestran que el último mes del año ocupa el cuarto lugar entre los más trágicos en ejercicios cerrados, con 115 asesinatos hasta 2025, únicamente por detrás del verano: julio encabeza la tabla con 139 víctimas (147 sumando este año), seguido de junio con 125 (128 en total) y agosto con 120 (122 en total). En las últimas dos décadas, diciembre ha dejado episodios muy graves como los de 2008 (11 asesinatos), 2022 (10) o 2015 (9), y sin ir más lejos, en 2025 sumó cinco crímenes que elevaron el balance anual de 43 a 48 fallecidas.

Durante este 2026, julio vuelve a situarse como el mes más letal con ocho mujeres asesinadas, por delante de enero (6) y de febrero, marzo, mayo y septiembre (5 cada uno). Junio y octubre acumularon tres víctimas respectivamente, mientras que abril, agosto y los días transcurridos de noviembre registran dos cada uno. Con estas muertes, el acumulado histórico desde 2003 alcanza las 1.387 víctimas, en una serie donde 2008 marcó el peor dato anual (76) y 2025 el más bajo (48).

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