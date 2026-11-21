El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la ampliación durante todo 2027 del gravamen al sector bancario, cuya vigencia expiraba a finales de 2026. Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , precisando que los 1.400 millones de euros de recaudación prevista se destinarán íntegramente a políticas de vivienda y quedarán blindados por ley.

De acuerdo con las cifras detalladas por el jefe del Ejecutivo, estos fondos financiarán en la próxima legislatura la edificación de más de 6.000 viviendas asequibles, la rehabilitación de unos 52.000 inmuebles y deducciones fiscales para cerca de 120.000 inquilinos. Sánchez ha justificado la medida apelando a la justicia fiscal y a la necesidad de movilizar recursos del sector financiero para responder a uno de los principales problemas de la ciudadanía.