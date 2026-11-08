Desarticulan una red internacional que suplantaba identidades para desviar los impuestos de apuestas online a ciudadanos españoles

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional que suplantaba la identidad de ciudadanos en España para abrir perfiles en webs de juego online. Los delincuentes se quedaban con las ganancias netas de las apuestas y desviaban la carga fiscal a las declaraciones de la Renta de las víctimas. La operación se ha saldado con 12 detenidos, 11 investigados y 39 personas identificadas en el extranjero, a quienes se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

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El caso arrancó tras una denuncia en Tudela de Duero, Valladolid, en marzo de 2024, pero el alcance real del fraude saltó a la luz durante la campaña de la Renta 2025 al acumularse 36 denuncias idénticas. Los afectados descubrieron con sorpresa en sus borradores supuestos ingresos por apuestas no realizadas por un importe total reclamado de 121.355 euros. Para conseguir los documentos personales, la red utilizaba inteligencia artificial e ingeniería social mediante falsas ofertas de empleo y anuncios fraudulentos de alquileres o reservas hoteleras.

Los fondos ilícitos se blanqueaban mediante una compleja red de tarjetas e instrumentos bancarios a nombre de la organización. Ante la dispersión del fraude por todo el país, se ha puesto a disposición de los afectados el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs), cuyo procedimiento de reclamación e información se puede consultar a través del portal oficial habilitado (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs ).