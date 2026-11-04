El presidente de Adif presenta su dimisión tras la salida de Óscar Puente

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, apenas un día después de la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. La decisión ha sido adelantada por Europa Press, según fuentes conocedoras de la situación.

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Marco de la Peña, que dirige Adif desde septiembre de 2024, ya había comunicado a Puente su intención de abandonar el puesto antes de mantener este miércoles una reunión con Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Ministerio de Transportes tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

El encuentro ha servido como primera toma de contacto entre el vicepresidente primero, el presidente de Adif y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dos de los principales responsables de la gestión ferroviaria.

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La renuncia de Marco de la Peña abre así un nuevo escenario en la cúpula de Adif, en un momento especialmente delicado para el sistema ferroviario español, marcado por la crisis de confianza y las exigencias de reforzar la seguridad.

Cuerpo afronta el relevo en Transportes La salida del presidente de Adif se suma a la reciente dimisión de Óscar Puente y supone un nuevo desafío para Carlos Cuerpo, que tendrá que gestionar la crisis ferroviaria y afrontar los cambios en los principales puestos de responsabilidad del departamento.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno se encuentra un paquete de ayudas de 30 millones de euros, aprobado esta misma semana, así como nuevas actuaciones destinadas a optimizar la seguridad de la alta velocidad.

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