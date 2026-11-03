La Fiscalía abre diligencias por la muerte del futbolista Jesús de Miguel

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación de oficio por la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes tras sufrir un violento golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono.

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Según ha recogido Europa Press, el caso ya está judicializado y la Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares para solicitar el atestado policial y los informes sobre el fallecimiento.

El objetivo es determinar si existe alguna responsabilidad que exceda del ámbito deportivo.

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El accidente ocurrió en los últimos minutos del partido disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López, cuando De Miguel se dirigía hacia la portería rival y fue arrollado por el guardameta del Andorra.