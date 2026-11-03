El preso que simuló tragarse unas pilas se enfrenta a una nueva condena tras agredir a dos funcionarios de prisiones

El interno que protagonizó el episodio de las supuestas pilas tragadas podría volver a enfrentarse a la Justicia. C.M. podría afrontar una nueva condena después de agredir a dos funcionarios de prisiones en el departamento de Enfermería del centro penitenciario de Topas.

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El recluso había sido trasladado previamente al hospital después de simular haberse tragado unas pilas. Tras su regreso al establecimiento penitenciario, permanecía en Enfermería, hasta donde acudieron dos funcionarios con el objetivo de trasladarlo al módulo que tenía asignado.

Fue entonces cuando la situación se complicó. El interno se negó a abandonar las dependencias sanitarias y adoptó una actitud violenta, llegando a agredir a ambos trabajadores. Durante el enfrentamiento, uno de los funcionarios recibió un puñetazo en la cara y sufrió varios arañazos, lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica del facultativo del centro.

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La gravedad del incidente obligó a otros funcionarios a acudir en auxilio de sus compañeros y colaborar en la reducción del recluso. Una vez controlado, C.M. fue trasladado al departamento de Aislamiento, donde quedó sometido a aislamiento provisional como medio coercitivo.

La agresión podría acarrearle una nueva condena La principal consecuencia de este nuevo episodio podría llegar por la vía judicial. El reconocimiento legal de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad refuerza su protección jurídica frente a las agresiones cometidas durante el ejercicio de sus funciones.

Por ello, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de atentado contra funcionario público, previsto en el artículo 550 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a tres años cuando la víctima es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.

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A esta posible responsabilidad penal podría añadirse un delito de lesiones, en función de la entidad de las heridas y del tratamiento médico que haya precisado el funcionario agredido.

De acreditarse los hechos y concurrir los requisitos legales, C.M. podría afrontar una nueva condena que se sumaría a su historial penal.

Propuesta de primer grado y traslado de prisión En el ámbito penitenciario, el incidente ha tenido también consecuencias regimentales. Se contempla la aplicación de limitaciones conforme al artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, además de una propuesta de clasificación en primer grado y el consiguiente traslado a otro centro penitenciario, decisiones que deberán seguir el procedimiento correspondiente.