Un incendio declarado en Cerralbo activa el operativo de extinción

El fuego se ha iniciado a las 12:07 horas en el municipio salmantino, en la comarca de Vitigudino. La causa del incendio continúa en investigación.

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Un incendio forestal permanece activo en Cerralbo, en la comarca de Vitigudino, después de iniciarse a las 12:07 horas de este lunes, 2 de noviembre.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro medios de extinción para trabajar en las labores de control del fuego. El operativo está compuesto por un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, una autobomba y un equipo ELIF.

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