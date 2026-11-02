Un hombre de unos 80 años resulta herido tras ser atropellado por un turismo en Ciudad Rodrigo

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado por un turismo en Ciudad Rodrigo. El suceso ha tenido lugar a las 10:04 horas en la plaza de los Herradores, número 1.
Tal y como informan fuentes oficiales, los servicios de emergencia, el varón se encontraba consciente en el momento de solicitar asistencia y presentaba un golpe en la cabeza como consecuencia del impacto.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender al herido.
Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Local de Ciudad Rodrigo y a la Guardia Civil de Tráfico para intervenir en el accidente.