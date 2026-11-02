Extinguido un incendio en Linares de Riofrío tras permanecer activo durante más de tres horas

Un incendio registrado durante la noche de este domingo en Linares de Riofrío obligó a intervenir a los servicios de extinción para sofocar las llamas en el término municipal de esta localidad salmantina.

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El fuego se declaró a las 22:01 horas y hasta el lugar se desplazaron distintos efectivos de emergencia, entre ellos una dotación de bomberos del parque de Béjar.

La intervención permitió estabilizar el incendio a las 00:15 horas, aunque los trabajos continuaron hasta conseguir su extinción definitiva a la 1:25 horas de este lunes.

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Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el fuego, que permanecen bajo investigación.