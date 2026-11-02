Extinguido un incendio en Linares de Riofrío tras permanecer activo durante más de tres horas

Un incendio registrado durante la noche de este domingo en Linares de Riofrío obligó a intervenir a los servicios de extinción para sofocar las llamas en el término municipal de esta localidad salmantina.
El fuego se declaró a las 22:01 horas y hasta el lugar se desplazaron distintos efectivos de emergencia, entre ellos una dotación de bomberos del parque de Béjar.
La intervención permitió estabilizar el incendio a las 00:15 horas, aunque los trabajos continuaron hasta conseguir su extinción definitiva a la 1:25 horas de este lunes.
Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el fuego, que permanecen bajo investigación.
De esta manera, el incendio quedó finalmente controlado durante la madrugada, poniendo fin a la intervención de los equipos desplazados.