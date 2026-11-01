Declarado un incendio en Linares de Riofrío

Un incendio forestal permanece activo desde las 22:01 horas de este domingo en el término municipal de Linares de Riofrío.

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Según los datos disponibles hasta el momento, los Bomberos de la Diputación de Salamanca habrían sido alertados de la presencia de llamas en la carretera CM-BE-9 y su causa probable se encuentra bajo investigación.

El dispositivo movilizado para hacer frente al incendio está integrado por cinco medios, entre los que figura una dotación de Bomberos del parque de Béjar.

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Por el momento, la superficie afectada se encuentra pendiente de perimetración en diferentes categorías de terreno, entre ellas arbolado, matorral, pasto y superficie agrícola, por lo que todavía no se dispone de una estimación de las hectáreas afectadas.