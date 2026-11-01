Javi Medina: "Una noche en la que ha quedado demostrado que el fútbol es un estado de ánimo"

"Una noche en la que ha quedado demostrado que el fútbol es un estado de ánimo. Nos hizo muchísimo daño la derrota de Copa y en el campo notaba que nos seguía pesando ese dolor", expresaba Javi Medina tras la derrota ante el Extremadura.

Y el sevillano expresaba que el marcador era excesivo: "A nivel de juego creo que no era un partido de 3-0, creo que no hemos estado tan mal a nivel ofensivo y defensivo, Veníamos con muchísimo dolor y no hemos sido capaces de abstraernos de todo el ruido".