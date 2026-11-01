La Diputación de Salamanca despide a Charo Diego: "Un ejemplo de compromiso con el servicio público y de avance en la igualdad de oportunidades"

La Diputación de Salamanca ha lamentado profundamente el fallecimiento de María del Rosario Diego Díaz-Santos, conocida como Charo Diego, quien fuera presidenta de la institución provincial entre los años 1988 y 1991 y que ha pasado a la historia por convertirse en la primera mujer en presidir una Diputación Provincial en España.

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La institución provincial ha querido trasladar su más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados, así como ha expresado su reconocimiento por el papel desempeñado en la historia política de Salamanca y en la apertura de nuevos espacios de participación para las mujeres en la vida pública.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha expresado también su más sentido pésame a la familia al tiempo que ha destacado que su trayectoria "ha representado un ejemplo de compromiso con el servicio público y de avance en la igualdad de oportunidades, abriendo un camino para las generaciones de mujeres que posteriormente han asumido responsabilidades políticas e institucionales”.

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