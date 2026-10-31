Así serán los pabellones circulares del recinto ferial tras su reforma

La Diputación de Salamanca acometerá la mejora de los dos pabellones circulares del Recinto Ferial, así como de la calle aledaña y las redes de aguas pluviales. La obra tendrá una inversión de 191.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

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El objetivo, según reza en la memoria del proyecto, es la rehabilitación de la zona de los pabellones circulares y la calle “C”, crear un espacio nuevo, aledaño al eje principal del Recinto que es el Bulevar, del que partirán el resto de zonas propuestas y se encuentran los edificios contemplados en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos, donde se da prioridad al viandante y no al uso de vehículos rodados, con el fin de conseguir áreas en las que convivan la salud humana, animal y ambiental”.

El proyecto forma parte de las acciones incluidas en el proyecto denominado CO-HABITAT 2030 presentado por la Diputación de Salamanca al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo rehabilitar el Complejo Edificatorio del Recinto Ferial y dotarlo de las nuevas tecnologías y energías renovables con una visión holística e integral del diseño, es necesario completar dicha intervención con la mejora del espacio que constituye la columna vertebral del Complejo Edificatorio, que es el bulevar central que conecta los edificios de las naves de vacuno, el anillo de exhibiciones, el pabellón central y los dos edificios circulares. La obra objeto de este contrato, al no ser un edificio, no puede entrar dentro de las líneas de financiación del Programa PIREP, y por eso se acomete con fondos propios de la Diputación de Salamanca.

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