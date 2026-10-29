Numerosos pueblos de Salamanca suspenden las fiestas de Halloween tras el accidente ferroviario

Numerosos pueblos de Salamanca han optado por cancelar las actividades y fiestas programadas con motivo de Halloween tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo que ya alcanza los 69 fallecidos.

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Pasajes del terror, pasacalles con truco o trato, concursos de disfraces, bailes y discoteca… las actividades que se habían programado eran de lo más variadas, sin embargo, tras el decreto de tres días de luto nacional, los municipios, sobre todo los más grandes, han optado por suspender las celebraciones en señal de respeto a los fallecidos y también a las familias de los heridos y afectados por la tragedia.

Localidades como Carbajosa de la Sagrada, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Cabrerizos o Peñaranda de Bracamonte han anunciado la suspensión de las actividades. Otras como Castellanos de Moriscos comunicaron en un primer momento un aplazamiento sin que todavía se hubiera dado otra fecha para la fiesta. Sin embargo, a mediodía de este jueves ha anunciado su anulación.

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Santa Marta de Tormes, por su parte, ha anunciado en torno a las 14:00 horas el aplazamiento de la visita guiada teatralizada prevista para este jueves en el Museo de Arte Contemporáneo. En cambio, aún no se conoce una nueva fecha.