Carbajosa de la Sagrada cancela la programación de Halloween por el luto nacional oficial

Con 68 fallecidos y 107 heridos, el accidente ferroviario ocurrido en Toledo el pasado miércoles ha conmocionado a la totalidad del país español. Por ello, el Boletín Oficial del Estado ha declarado tres días de luto nacional oficial, desde las 00:00 horas de este jueves hasta las 00:00 horas del próximo 31 de octubre.

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Con este motivo, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha tomado la decisión de cancelar la programación de las actividades de Halloween "en señal de respeto, duelo y solidaridad". Así, quedan completamente anulados todos los talleres, fiestas y accesos programados para este día en el Pabellón Municipal y la Pista de Tenis Cubierta.

Esta medida implica la suspensión total de todos los eventos previstos para el sábado 31 de octubre, incluyendo la Fiesta de Halloween en la pista de tenis cubierta, la Gimkana, el 'Túnel del Terror'; 'La Feria Maldita'; el taller de Cibercarba llamado 'Ruleta Terrorífica' y el reparto de chocolate con churros.

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Únicamente continuarán con su actividad aquellas iniciativas de carácter formativo o que se desarrollan fuera de las jornadas principales afectadas. En concreto, se mantiene el 'Punto de Lectura Terrorífico', una exposición y selección especial de libros de misterio y miedo que continuará disponible para los usuarios en el rincón de interés de la Biblioteca Municipal.

Por otro lado, también se llevará a cabo el taller 'La Fábrica de Fantasmas', que consistirá en la creación de hologramas para niños de 8 a 13 años el viernes de 18:00 a 19:30 horas en el Aula de Informática.

En este sentido, para la devolución del importe de los tickets adquiridos para el chocolate con churros y las actividades canceladas, las personas afectadas deberán personarse en la Casa de Cultura portando el ticket físico correspondiente, donde se procederá a efectuar el reembolso del dinero de manera inmediata.