Cabrerizos organiza una actividad para recoger basura y limpiar los espacios naturales

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha organizado una actividad para que los vecinos del municipio realicen de manera voluntaria una recogida de basura y limpieza de los espacios naturales bajo el lema “Limpiemos nuestra huella”, una jornada que tendrá lugar el 8 de noviembre y que viene impulsada bajo el proyecto LIBERA.
De este modo, se llevará a cabo por undécima ocasión este evento que suele reunir a decenas de personas en Cabrerizos y donde se persigue el objetivo de dejar un entorno limpio para todos y todas.
Asimismo, el propio consistorio, según indica, también busca “movilizar a la ciudadanía y frenar el impacto de la denominada ‘basuraleza’, fomentando los tres pilares del proyecto, conocimiento, prevención y participación”.
En esta actividad podrán participar todas las personas que quieran, con el único requisito de que los menores de 12 años tendrán que ir acompañados de un adulto. La actividad comenzará a las 11:00 horas y finalizará aproximadamente a las 13:oo horas. El recorrido comenzará desde la plaza de Cabrerizos, seguirá por el parque de los Rejones, más tarde por la Cornisa y por último en el Paseo Fluvial.
Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad y cubrir el seguro correspondiente de los participantes, se recomienda realizar una inscripción previa gratuita antes del 4 de noviembre. Las personas interesadas pueden apuntarse facilitando sus datos (nombre, apellidos, DNI, etc.) a través de los siguientes canales habilitados por el Ayuntamiento.