Cabrerizos organiza una actividad para recoger basura y limpiar los espacios naturales

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha organizado una actividad para que los vecinos del municipio realicen de manera voluntaria una recogida de basura y limpieza de los espacios naturales bajo el lema “Limpiemos nuestra huella”, una jornada que tendrá lugar el 8 de noviembre y que viene impulsada bajo el proyecto LIBERA.

Publicidad Publicidad

De este modo, se llevará a cabo por undécima ocasión este evento que suele reunir a decenas de personas en Cabrerizos y donde se persigue el objetivo de dejar un entorno limpio para todos y todas.

Asimismo, el propio consistorio, según indica, también busca “movilizar a la ciudadanía y frenar el impacto de la denominada ‘basuraleza’, fomentando los tres pilares del proyecto, conocimiento, prevención y participación”.

Publicidad Publicidad

En esta actividad podrán participar todas las personas que quieran, con el único requisito de que los menores de 12 años tendrán que ir acompañados de un adulto. La actividad comenzará a las 11:00 horas y finalizará aproximadamente a las 13:oo horas. El recorrido comenzará desde la plaza de Cabrerizos, seguirá por el parque de los Rejones, más tarde por la Cornisa y por último en el Paseo Fluvial.