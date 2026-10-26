Carbajosa programa actividades de animación a la lectura para los más pequeños

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la Concejalía de Biblioteca y la Biblioteca Municipal, ha presentado la programación de animación a la lectura y Bebecuentos para el próximo mes de noviembre. Bajo las temáticas estacionales y el fomento de valores, el municipio redobla su apuesta por la literatura infantil con el regreso de dos de sus ciclos más consolidados: los ‘Bebecuentos’ y cuentacuentos de ‘Palabras que hacen cosquillas’.

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Como viene siendo habitual en el funcionamiento de estas actividades municipales, el plazo para reservar plaza en cada una de las sesiones se abrirá formalmente la semana previa a su celebración. De este modo, la primera ventana de inscripción se activará mañana martes, 27 de octubre a partir de las 10:00 h, para dar cobertura a la sesión inaugural de los cuentacuentos de los martes.

‘Palabras que hacen cosquillas’: Citas de los martes El programa dirigido a niños de Educación Infantil y primeros cursos de Primaria se desarrollará todos los martes del mes en el Centro Cultural, estructurado en dos turnos diferenciados según el año de nacimiento para adaptar la experiencia pedagógica:

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• De 17:30 a 18:15 horas: Para niños y niñas nacidos en los años 2022 and 2023.

• De 18:30 a 19:15 horas: Para niños y niñas nacidos en los años 2019, 2020 y 2021.

La cartelera literaria para este mes incluye títulos que abordan las emociones, la empatía y la superación:

• 3 de noviembre: El cazo de Lorenzo (Inscripciones abiertas desde el martes 27 de octubre a las 10:00h).

• 10 de noviembre: Ponte en mi lugar.

• 17 de noviembre: Súper Beige.

• 24 de noviembre: Historia de los bonobos con gafas.

‘Bebecuentos’: Los jueves en ‘El bosque encantado’ Por su parte, el ciclo dedicado a los más pequeños de la casa, bebés de 6 a 36 meses, tomará el relevo los jueves por la tarde en el Centro Cultural. Esta iniciativa busca estimular los sentidos y el lenguaje temprano a través de historias ambientadas en la naturaleza otoñal.

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Para garantizar la comodidad y la interacción de las familias, cada jornada contará con dos pases:

• 1º sesión: De 17:30h a 18:00h.

• 2º sesión: De 18:15h a 18:45h.

Las temáticas semanales programadas para los jueves de noviembre son:

• 5 de noviembre: “Otoño en el bosque” (Inscripciones abiertas desde el jueves 29 de octubre a las 10:00h).

• 12 de noviembre: “¡Qué llega el lobo!”.

• 19 de noviembre: “Noticias del bosque encantado”.

• 26 de noviembre: “Quién viene a cenar”.

Desde la Concejalía de Biblioteca se recuerda que, debido a la limitación de aforo para asegurar la calidad de los talleres, es imprescindible formalizar la reserva previa obligatoria. El proceso debe realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la web oficial de reserva de plazas del consistorio: eventos.carbajosadelasagrada.es.