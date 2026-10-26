Estos son los servicios mínimos para los trenes de Salamanca por la huelga ferroviaria del 29 de octubre

El pasado 16 de octubre, los maquinistas de Renfe convocaron huelga para el jueves, 29 de octubre, una movilización de 24 horas destinada especialmente a los maquinistas. Un clarín a nivel estatal que se daba al no llegar a un acuerdo Gobierno de España, Adif, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y Renfe en una reforma integral.
Entre los motivos de la huelga que trataba el sindicato convocante, SEMAF, Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, se encontraban asegurar la actuación frente a emergencias climáicas y riesgos en la vía; cambiar el modelo hacia una verdadera cultura justa; abrir un canal directo entre los sindicatos, la AESF y la Inspección de Trabajo; proteger nuestros descansos, nuestra jubilación y el cumplimiento de lo pactado; aplicar lo acordado para las nuevas promociones; y cuidar al maquinista en los momentos más duros.
De este modo, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos que podrían afectar a cientos de personas que viajan a o desde Salamanca.
Larga Distancia
Salamanca-Madrid / Madrid-Salamanca
- 6:25 horas. Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor
- 8:50 horas. Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca
- 15:25 horas. Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor
- 15:50 horas. Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca
- 21:11 horas. Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca
Salamanca-Zaragoza / Zaragoza-Salamanca
- 7:20 horas. Salamanca-Zaragoza Delicias
- 16:02 horas. Zaragoza Delicias-Salamanca
Media Distancia
Salamanca-Madrid / Madrid-Salamanca
- 5:47 horas. Salamanca-Príncipe Pío
- 9:44 horas. Salamanca-Príncipe Pío
- 16:42 horas. Salamanca-Príncipe Pío
- 20:01 horas. Salamanca-Príncipe Pío
Madrid-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
- 11:10 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
- 13:40 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
- 17:53 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
- 19:37 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
- 21:10 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
Salamanca-Valladolid
- 16:08 horas. Salamanca-Valladolid Campo Grande
Valladolid-Salamanca
- 18:56 horas. Valladolid Campo Grande-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)
Salamanca-Palencia
- 14:00 horas. Salamanca-Palencia
Palencia-Salamanca
- 15:46 horas. Palencia-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)