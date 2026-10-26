La Casa de la Mujer se prepara para acoger el ciclo de conferencias 'El legado de las mujeres'

La Escuela Municipal de Igualdad continúa en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' del Ayuntamiento de Salamanca. Así, de la mano de actividades educativas, formativas y lúdicas, se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el daño y el retroceso que provocan la desigualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.

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El evento se centra en el ciclo de conferencias 'El legado de las mujeres', que empezará a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo. Así, se acercarán a figuras, historias y aportaciones femeninas que forman parte del patrimonio cultural, científico y artístico y que, en muchos casos, han quedado invisibilizadas o relegadas a un segundo plano, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca.

El ciclo de conferencias será estrenado por Esther del Brío, quien hablará sobre Catalina de Aragón, la primera embajadora de la historia en la corte de Enrique VIII.

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