Carbayo defiende a Carmen Seguín como candidata y reivindica la renovación del PP de Salamanca

Carlos García Carbayo ha defendido la candidatura de Carmen Seguín Kattán como número uno del Partido Popular de Salamanca al Congreso de los Diputados ante las preguntas sobre el posible malestar que su elección habría generado entre algunos sectores de la formación. El presidente provincial ha asegurado que no conoce ningún descontento y ha respaldado tanto a la actual concejala del Ayuntamiento de Salamanca como al resto de integrantes de las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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“Yo no conozco ningún malestar y estoy muy contento y muy orgulloso de las personas que componen la candidatura del Partido Popular”, ha afirmado Carbayo durante la presentación de los candidatos en un acto a las puertas del Convento de San Esteban, en la que ha insistido en que la formación respaldará a Seguín y al resto del equipo.

El Presidente Del Pp De Salamanca, Carlos García Carbayo, Comparece Ante Los Medios Acompañado De Los Candidatos a Las Elecciones Del 29 N (21)

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El dirigente popular ha defendido la trayectoria de los integrantes de las listas y ha destacado su cercanía con los ciudadanos. “Todos los militantes del Partido Popular vamos a estar detrás, empezando por la candidata y el resto de personas integrantes de la candidatura, que son bien conocidas y su trayectoria está muy acreditada”, ha señalado.

Del mismo modo, ha tenido palabras para recordar a históricos candidatos que ya no irán en estas listas, como Gonzalo Robles, Esther del Brío o María Jesús Moro: “Reconocemos y valoramos muchísimo el trabajo de los parlamentarios que ya no integran esta candidatura. Han sido años valiosos de trabajo a favor de los salmantinos”, ha manifestado, antes de añadir que seguirán estando disponibles para la formación.

Renovación y experiencia en las listas El presidente del PP salmantino ha defendido que las candidaturas al Congreso y al Senado combinan renovación y experiencia, con representantes que conocen tanto el trabajo parlamentario como la gestión de las instituciones, especialmente en el ámbito municipal.

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La candidatura al Congreso está encabezada por Carmen Seguín Kattán, actual concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca. Le siguen José Antonio Bermúdez de Castro, Pilar Sánchez García y Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo.

Para el Senado, el PP propone a Bienvenido de Arriba Sánchez, Marta Labrador Gutiérrez y Pedro Samuel Martín García, alcalde de Carbajosa de la Sagrada.

Carbayo ha agradecido a los candidatos que hayan aceptado dar el paso, incluso cuando algunos se encontraban cómodos en sus actuales responsabilidades, y les ha pedido compromiso con la provincia. “Cuando el Partido Popular nos necesita, hay que estar disponibles”, ha señalado.

El Presidente Del Pp De Salamanca, Carlos García Carbayo, Comparece Ante Los Medios Acompañado De Los Candidatos a Las Elecciones Del 29 N (22)

Entre las prioridades que ha marcado para el trabajo de los futuros parlamentarios, Carbayo ha anunciado que el partido dará más importancia a la comunicación política y a la coordinación entre los representantes en el Congreso, el Senado y las Cortes de Castilla y León, así como con la dirección provincial.

“Tradicionalmente se nos achaca al Partido Popular descuidar este campo. Eso se acabó”, ha afirmado, antes de avanzar que utilizarán más canales y formatos modernos para acercar a los salmantinos el trabajo de sus representantes y las propuestas de la formación.

El dirigente también ha reclamado que los futuros diputados y senadores mantengan el contacto con los municipios y sus representantes locales. En este sentido, ha defendido que la política para Salamanca no debe centrarse únicamente en Madrid, sino también en las necesidades de los pueblos y sus vecinos.

“Queremos parlamentarios que se pongan las botas y se arremanguen los brazos junto a nuestros alcaldes y concejales, que sepan escuchar una queja, comprender una necesidad y buscar soluciones”, ha explicado.

Vivienda, campo y servicios públicos Carbayo ha situado la vivienda entre las principales preocupaciones que el PP quiere abordar durante la próxima legislatura y ha defendido la construcción de nuevas viviendas como vía para facilitar el acceso, especialmente entre los jóvenes. En este punto, ha recordado el compromiso anunciado por Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas.

También ha reclamado medidas de apoyo a las empresas y los autónomos, con facilidades para desarrollar su actividad y una reducción de la presión fiscal. A ello ha sumado la defensa de los agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y los municipios más alejados de la capital.

La sanidad, la educación, la atención a las personas mayores, la dependencia y las infraestructuras figuran igualmente entre los ámbitos que ha enumerado como prioridades para los representantes populares.

Durante su intervención, el presidente provincial ha reivindicado además el papel de alcaldes, concejales y representantes municipales como una de las principales fortalezas del partido en Salamanca, donde gobierna en la Diputación, la capital y buena parte de los municipios de la provincia.

En el turno de preguntas, el presidente provincial del PP ha expresado la ilusión de la formación ante las elecciones generales del 29 de noviembre y ha defendido la necesidad de un cambio político en España. Carbayo ha criticado la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar paralizado y de no dar respuesta a problemas como el encarecimiento de la vivienda y de la cesta de la compra.

Además, ha reclamado que los comicios se desarrollen con “limpieza y transparencia” y ha aludido a las supuestas maniobras para modificar el censo electoral que, según ha afirmado, se han conocido en los últimos meses, sin aportar más detalles durante esa respuesta.