Salamanca, presente en la reunión de las quince ciudades españolas Patrimonio Mundial en torno a la Semana Santa

La Semana Santa de Salamanca ha estado presente en el IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en el que se han realizado ponencias, actos culturales y encuentros institucionales. Un evento destinado a avanzar en “nuevas líneas de colaboración para la promoción conjunta de las celebraciones”.

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Del 23 al 25 de octubre, se han reunido representantes de cofradías y hermandades de las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Organizado por la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial y la Junta de Cofradías Penitenciales de Alcalá de Henares, el encuentro ha contado con un espacio para “compartir experiencias, reflexionar sobre el valor patrimonial de la Semana Santa y fortalecer los vínculos entre las ciudades que comparten la responsabilidad de conservar y difundir este legado religioso y cultural”.

El Congreso comenzó con un pasacalles de la Agrupación Musical de La Columna por las calles del centro histórico, seguido de la misa inaugural en la iglesia del Monasterio de San Bernardo. La jornada ha continuado con el acto oficial de apertura en el Teatro Salón Cervantes, en el que participaron representantes institucionales, y una actuación de la Escuela de Danza Pilar Barbancho.

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El 24 de octubre, se dedicó el día a las ponencias y al intercambio de conocimientos. Marcelino Manzano Vilches, Vicente Pérez Palomar, José Miguel Gámez Salas, Curro Bono y Jesús Romanov han participado en las sesiones, aportando distintas perspectivas sobre la tradición cofrade, la historia, la divulgación y la comunicación de la Semana Santa. De este modo se ha permitido profundizar en “la dimensión religiosa y cultural de estas celebraciones, así como en los retos que afrontan las hermandades y cofradías para conservar sus tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones”.

Por otro lado, cabe destacar que se han compartido diferentes experiencias sobre la organización, conservación y promoción de las respectivas celebraciones y se han abordado nuevas iniciativas de colaboración. Asimismo, cabe destacar que entre las principales líneas que se han querido abordar han sido: que las Semanas Santas de las quince ciudades integrantes de la Asociación obtengan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. manifestar el interés en impulsar una presentación conjunta de las quince Semanas Santas en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de 2027; y aprovechar este escaparate internacional para mostrar de manera coordinada la diversidad y riqueza de las celebraciones, reforzar su visibilidad y destacar su aportación al patrimonio cultural y turístico de España.

La Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial reúne a Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Como ha destacado la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial: “Sus Semanas Santas poseen características históricas, artísticas y devocionales propias, pero comparten el compromiso de conservar y transmitir un patrimonio que forma parte de la identidad de sus comunidades y constituye, además, un importante recurso cultural y turístico”.