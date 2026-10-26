Denuncian el robo de varios productos ibéricos y dinero de la caja fuerte en una carnicería de la Fuente de San Esteban

Una carnicería de La Fuente de San Esteban ha sido víctima de un asalto que tuvo lugar hace justo una semana, durante la noche del 19 al 20 de octubre.

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Los hechos fueron denunciados de inmediato por el propietario ante la Guardia Civil, aunque por el momento no se han producido detenciones.

Según relata el propietario a Salamanca24horas, los asaltantes aparcaron el coche en la plaza mayor del pueblo e introdujeron el botín compuesto por productos ibéricos, jamones y lomos, además de dinero en metálico que estaba en la caja fuerte y que asciende a 1.000 euros.

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Este se trata de un negocio familiar de toda la vida, desde donde indican que es la primera vez en cien años que son víctima de un robo.

Los autores accedieron al establecimiento forzando la cerradura de la entrada principal.

La Guardia Civil continúa investigando estos hechos.