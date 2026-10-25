Un incendio intencionado moviliza a los servicios de extinción en Calvarrasa de Abajo

Un incendio declarado durante la tarde de este domingo en Calvarrasa de Abajo ha activado el operativo de extinción de incendios de la Diputación de Salamanca.
El fuego se ha iniciado a las 17:11 horas y, en total, habría calcinado 0,4 hectáreas.
Según los datos del servicio autonómico, el incendio ha contado con un total de tres medios asignados y las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un fuego intencionado.
Las labores apenas se han prolongado poco más de una hora ya que, a las 18:11 horas, el incendio se daba por extinguido.