Muere el cineasta salmantino José Luis García Sánchez, ganador de varios premios Goya

El cineasta salmantino José Luis García Sánchez ha fallecido en Madrid a los 85 años, según ha informado la Academia de Cine. Director, guionista y productor, desarrolló una trayectoria de casi seis décadas vinculada al cine español y dejó títulos destacados como 'Las truchas', ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, y 'Divinas palabras'.

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Nacido en Salamanca en 1941, García Sánchez también obtuvo el premio Goya al mejor guion por 'Belle Époque', galardón que compartió con Rafael Azcona y Fernando Trueba. Asimismo, fue reconocido por la adaptación de 'Tirano Banderas', de Ramón María del Valle-Inclán, junto a Azcona.

Licenciado en Derecho y Sociología, el realizador comenzó su trayectoria en el entorno cinematográfico colaborando con figuras como Basilio Martín Patino y Carlos Saura.

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Una trayectoria marcada por el cine y la amistad La Academia de Cine ha destacado su vínculo con Salamanca y el llamado "espíritu de Salamanca", además de su dedicación al patrimonio cinematográfico y su relación con varias generaciones de profesionales del sector.

García Sánchez defendía el cine como "el oficio más bonito del mundo" y atribuía buena parte de su recorrido a la suerte de haber trabajado junto a grandes profesionales y amigos.

Además de su labor como realizador, participó en el proyecto de recuperación de la memoria colectiva del cine español impulsado por la Academia de Cine, que recoge los testimonios y recuerdos de profesionales de la industria.