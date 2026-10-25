Salamanca volverá a correr contra la violencia de género el próximo 8 de noviembre

Salamanca celebrará el próximo domingo 8 de noviembre la novena edición de la Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género, una cita organizada por el Ayuntamiento para visibilizar la lucha contra esta lacra. La prueba contará con un máximo de 2.000 participantes y un programa de actividades gratuitas dirigido también a niños y familias.

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La jornada arrancará en la Plaza Mayor con la carrera competitiva de 10 kilómetros, cuya salida está prevista a las 10:00 horas y que está abierta a corredores mayores de 16 años. Quince minutos después, a las 10:15 horas, comenzará la marcha participativa de 1,6 kilómetros, en la que podrá participar cualquier persona, independientemente de su edad o condición física.

El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el jueves 5 de noviembre a las 23:00 horas, salvo que se complete antes el límite de plazas. El precio es de tres euros, destinados íntegramente a sufragar la bolsa del corredor, que incluirá una camiseta conmemorativa y otros detalles.

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Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.salamancacontralaviolenciadegenero.org.

Los dorsales se recogerán en el Pabellón Municipal de La Alamedilla el viernes 6 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas, y el sábado 7, de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. También podrán retirarse el mismo día de la prueba en la Plaza Mayor, de 8:45 a 9:45 horas.

Actividades gratuitas para niños y familias La programación paralela comenzará a las 9:30 horas e incluirá actividades de Atletismo Divertido, animación y un desfile con antorcha olímpica que dará inicio a la Olimpiada Infantil.

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