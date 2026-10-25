El Ayuntamiento de Salamanca oferta 2.430 plazas en su programa de ludotecas

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha el programa de ludotecas municipales para el curso 2026/2027, con 2.430 plazas destinadas a facilitar la conciliación familiar y fomentar la inclusión social. Las actividades están dirigidas a niños de 3 a 8 años, ampliándose de 6 a 12 años en Puente Ladrillo por un proyecto específico, y se desarrollan en la red de Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad en sesiones de hora y media, dos tardes a la semana.
El programa también integra a menores con necesidades educativas especiales de centros ordinarios mediante el apoyo de monitores especializados, previo informe de una comisión técnica. Además, las actividades son impartidas por personal titulado que promueve valores como la igualdad, la cooperación y la tolerancia, complementando esta oferta durante el resto del año con iniciativas en periodos vacacionales como "Apúntate al verano" y "Concilia".