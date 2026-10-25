El Ayuntamiento de Salamanca oferta 2.430 plazas en su programa de ludotecas

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha el programa de ludotecas municipales para el curso 2026/2027, con 2.430 plazas destinadas a facilitar la conciliación familiar y fomentar la inclusión social. Las actividades están dirigidas a niños de 3 a 8 años, ampliándose de 6 a 12 años en Puente Ladrillo por un proyecto específico, y se desarrollan en la red de Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad en sesiones de hora y media, dos tardes a la semana.