La soledad, la familia y la memoria protagonizan los cortos ganadores del FICMA de Salamanca

El Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores ha celebrado su undécima edición en el Centro Municipal Integrado Trujillo con la entrega de los galardones a las obras ganadoras.

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El XI Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores (FICMA) ha celebrado este sábado su gala de clausura en el Centro Municipal Integrado Trujillo de Salamanca, donde se han entregado los premios a las cuatro obras ganadoras de esta edición y se ha reconocido con el Premio Honorífico al artista salmantino Florencio Maíllo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado en el acto y ha hecho entrega de los galardones. Durante su intervención, ha destacado que el festival, promovido por la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa) en colaboración con el Ayuntamiento, supone una "magnífica oportunidad" para que autores de distintos países compartan su creatividad y estrechen vínculos con las personas mayores, protagonistas de la iniciativa. Las cuatro obras premiadas también se han proyectado durante la gala.

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Cuatro cortometrajes premiados El premio al Mejor Cortometraje de Ficción ha recaído en ‘Quan Només Quedem Nosaltres’ (‘Cuando solo quedamos nosotros’), dirigido por Pep Álvarez. Ambientada en la Navidad de 2055, la película cuenta la historia de Pau, que intenta conservar los pequeños rituales que dan sentido a su vida y el recuerdo de quienes ya no están. La obra reflexiona sobre la soledad no deseada, la memoria y la necesidad de compañía en un mundo cada vez más tecnológico.

Por su parte, el galardón al Mejor Cortometraje Documental ha sido para ‘¡Olé Paco!’, de Juan Carlos García Valle. El trabajo acompaña a Paco y a su hermana Maribel en un recorrido por Cádiz, desde Puerta Tierra hasta el Gran Teatro Falla, y celebra los vínculos familiares, la música y la participación cultural a través de la pasión del protagonista por el Carnaval. El cortometraje fue grabado en un solo día para un concurso de cortometrajes exprés.

El Premio Especial del Público ha distinguido a ‘Asiento pa’ dos’, firmado por Fernando Pérez-Aranda Hidalgo y Laura Checa Poza. La historia gira en torno a Remedios, una mujer viuda y sin hijos que acude semanalmente al cine para sentirse menos sola. Un conflicto por su asiento habitual termina dando lugar a un encuentro inesperado, en una trama que aborda la soledad desde el humor y la ternura.

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El Premio Charrito de Oro ha recaído en ‘Pecho’, del director Héctor Rodríguez Martín. El cortometraje ofrece una mirada humorística a las relaciones entre tres generaciones a través de los refranes populares y pone el foco en cómo se transmiten las experiencias y los conocimientos de mayores a jóvenes.