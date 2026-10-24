Carbayo afirma que Salamanca está preparada para ser "protagonista del cambio político en España"

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha afirmado este sábado que la provincia se encuentra totalmente preparada para asumir un papel protagonista en el cambio político que, a su juicio, necesita España. Reivindicando la solvencia de una formación que "sabe ganar elecciones, gobernar y cumplir su palabra", Carbayo ha valorado como un motivo de "enorme orgullo" y un claro reconocimiento al trabajo del partido que Alberto Núñez Feijóo haya elegido la capital salmantina para presentar este domingo a los cabezas de lista del PP de toda España.

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Durante su intervención, el dirigente provincial ha contrapuesto el modelo del PP a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de convertir la política nacional en un ejercicio permanente de "supervivencia personal". Frente a ello, Carbayo ha defendido los doce compromisos del contrato social presentado por Feijóo, enfocado en la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, la defensa de la igualdad y la recuperación de la estabilidad institucional, subrayando que el país necesita un Ejecutivo que solucione los problemas reales en lugar de fabricarlos.

García Carbayo ha sido especialmente crítico con los incumplimientos del Gobierno central hacia Salamanca, exigiendo que se deje de ignorar a la provincia y se pase de las promesas a las inversiones concretas. Entre las reivindicaciones prioritarias, el presidente provincial ha reclamado la ampliación de las frecuencias ferroviarias con Madrid, la recuperación de las conexiones con Barcelona y Lisboa, el impulso al ferrocarril de la Ruta de la Plata, la electrificación de la línea hacia Portugal y la ejecución de las mejoras pendientes en las autovías A-62 y A-66.

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Asimismo, la dirección del PP salmantino ha exigido un compromiso decidido de la Administración Central con los proyectos logísticos, tecnológicos y de innovación que se desarrollan en la provincia. Carbayo ha reprochado que, mientras la gestión autonómica y local atrae inversión y genera empleo, el Ejecutivo de Sánchez impone obstáculos en lugar de acompañar el desarrollo territorial, desatendiendo además cuestiones fundamentales como la presión fiscal, el acceso a la vivienda, la burocracia y el respaldo a agricultores y ganaderos.