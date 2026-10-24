Los bomberos excarcelan a un hombre atrapado en su coche tras sufrir un accidente en Alaraz

Un amplio despliegue conformado por bomberos, Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl se ha movilizado durante la madrugada de este sábado hasta el municipio salmantino de Alaraz para socorrer a un hombre tras sufrir, este, un accidente de tráfico.

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Los hechos, informan fuentes oficiales, han ocurrido concretamente a la 1:05 hora en el kilómetro 19 de la DSA-140, donde un coche habría sufrido una salida de vía.

Producto del incidente, un hombre de unos 50 años habría resultado herido y atrapado en el interior del vehículo.

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Así pues, y tras recibir el aviso, efectivos de los bomberos de la Diputación de Salamanca se personaron en el lugar para proceder a su excarcelación.