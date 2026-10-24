Este domingo cambia la hora: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

El próximo fin de semana cambiará la hora de cara a entrar en el horario de invierno. Durante la madrugada del 24 al 25 de octubre, el horario se atrasará de las 3:00 a 2:00 horas, haciendo que hasta primavera amanezca y anochezca antes. Además, cabe destacar que se trata de uno de los último cambios de este estilo, mientras sigue vigente el cambio de hora hasta 2031.

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La curiosidad viene dada debido a que este año se atrasará la hora una semana antes de lo habitual, cuando otros años ha sido en torno a la noche de los muertos, como fue en 2021, el 31 de octubre; o en 2022, el 30 de octubre; o en 2023, cuando se hizo el cambio en 2024. Es decir, no se hará el último fin de semana de octubre.

Según ha publicado el Boletín Oficial de Estado, a las 3:00 horas serán las 2:00 horas del domingo, 25 de octubre, por lo que habrá 25 horas en total. De este modo, permaneceremos con este horario hasta el próximo 28 de marzo de 2027.

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Uno de los principales motivos por los que se hacía este cambio era el eficiencia energética, aunque se comprobaba que el ahorro que se producía en la luz se acaba gastando finalmente en calefacción.

Hace unos años, se planeó hacer el último cambio de hora en 2021, aunque con la llegada de la pandemia finalmente se retrasó hasta 2031, momento en el que se realizará esta última modificación. Además, esta medida quedó paralizada por la falta de consenso y acuerdo entre los estados miembros del Consejo de la Unión Europea, disponiéndose hasta el año mencionado anteriormente.

Para 2027, los cambios de hora se han planeado para el 28 de marzo y 31 de octubre; para 2028, el 26 de marzo y 29 de octubre; para 2029, el 25 de marzo y 28 de octubre; para 2030, el 31 de marzo y 27 de octubre; y para 2031, el 30 de marzo y 26 de octubre.