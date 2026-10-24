El Ayuntamiento de Salamanca licita la iluminación artística de 16 obras de la Galería Urbana del barrio del Oeste

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado la iluminación de 16 intervenciones artísticas en la Galería Urbana del barrio del Oeste con una inversión de 87.259,13 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

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La iniciativa busca resaltar el patrimonio artístico urbano de noche, mejorar el entorno y potenciar el atractivo turístico del barrio. Financiado al 33% entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, el proyecto aplicará criterios de eficiencia energética para evitar la contaminación lumínica.

Entre las obras beneficiadas figuran ‘El Carrusel’, ‘Lapiceros’, ‘Edificio nido’ o ‘Somos conexión’, repartidas en calles como Juan de Juni, Nieto Bonal, Valle Inclán, Gütenberg o Wences Moreno, entre otras.