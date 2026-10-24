Este sábado llega uno de los eventos más esperados de la religiosidad salmantina: la vuelta del Cristo de la Buena Muerte

El pasado 20 de marzo, la Hermandad Dominicana y los amantes de la Semana Santa de Salamanca recibieron la triste noticia de un incidente ocurrido con el Cristo de la Buena Muerte. Durante la labores de priostía en la capilla de la propia agrupación, se produce un accidente de manera fortuita que hizo que se retirara la imagen de manera preventiva.

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En ese momento, se ponía en duda si la imagen religiosa podría procesionar durante el Viernes Santo. Como indicaba la propia Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora. de la Esperanza: “Los expertos continúan evaluando los daños y trabajando para garantizar que la talla esté en perfectas condiciones de cara a la próxima Estación de Penitencia”.

En ese preciso momento, también se indicaba tanto a los cofrades de la hermandad como a los fieles salmantinos que se iban a respetar todos los tiempos técnicos necesarios para que la intervención en la imagen fuera lo más segura posible y, también, de calidad.

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Cruz tumbada en honor al Cristo de la Buena Muerte

A la mañana siguiente, la del sábado, 21 de marzo, se celebraba un Cabildo Extraordinario en el que se comunicaba que el Cristo de la Buena Muerte no podría procesionar durante el Viernes Santo, siendo la imagen más representativa de la cofradía. Para el 3 de abril, día destinado a la salida del Cristo, la hermandad se enfrentaba a una herida abierta, procesionando con una cruz desnuda que ocupaba el lugar.

Después, la burocracia haría acto de presencia, y tras la solicitud de todos los permisos necesarios, cuatro meses después, se daba el visto bueno para la restauración de la imagen. El 23 de julio, la cofradía comunicaba que “la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ha sido trasladada a las instalaciones de las Edades del Hombre con el fin de proceder a su restauración”.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hermandad Dominicana (@hdaddominicana_) Tres meses después, se daba la esperada noticia para muchos, la vuelta del Cristo de la Buena Muerte una vez finalizados los trabajos de restauración. La fecha elegida, el 24 de octubre de 2026; la hora, las 20:00 horas; el lugar, su sede, el Convento de San Esteban en la capilla de San Pedro Mártir. Su hermano Mayor, Delfino Sánchez, ha mostrado la alegría de este día, donde además ha indicado que “los trabajos han ido correctamente”. Las zonas dañadas se han conseguido restaurar correctamente.