Salamanca cortará varias calles este domingo por una carrera deportiva

Salamanca celebrará este domingo, 25 de octubre, la XVII Carrera de los 1.000 Pasos, una cita deportiva que provocará cortes de tráfico y restricciones en diferentes calles de la ciudad con motivo de sus dos modalidades.

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La carrera comenzará a las 10:30 horas con la prueba competitiva, que partirá de la calle Alonso de Ojeda. Los participantes recorrerán las calles Toro, San Pablo, Santiago, La Palma, Libreros, Compañía y Zamora, para continuar por la avenida de Mirat y regresar por María Auxiliadora.

Con motivo de este recorrido, se impedirá el tráfico en la calle Rector Esperabé, mientras que en la plaza de España y en la puerta Zamora se establecerán medidas de regulación del tráfico para facilitar el desarrollo de la carrera.

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Cortes de tráfico por la marcha no competitiva La segunda modalidad, la marcha no competitiva de dos kilómetros, arrancará a las 12:00 horas desde la calle Alonso de Ojeda.

El recorrido continuará por María Auxiliadora hasta el cruce con la avenida de Portugal, donde los participantes cambiarán de sentido para atravesar la calle Federico Anaya hasta la glorieta del Tratado de Tordesillas. Desde este punto, regresarán hasta la plaza de La Concordia.

Para garantizar la seguridad de los participantes y evitar la entrada de vehículos en el circuito, se cortará el tráfico en el paseo de los Robles y en las calles Los Cedros, Isaac Peral, Alfonso IX, Los Ovalles, Cabeza de Vaca y Velázquez.