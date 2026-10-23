Acaba en el suelo y esposado tras un robo en el centro de Salamanca

Un hombre ha sido detenido minutos antes de las 20:00 horas de este viernes, 23 de octubre, en la calle Brocense, tras un presunto robo en un establecimiento comercial.

Publicidad Publicidad

Según testigos presenciales, la dependienta de una tienda de la calle Toro salió detrás del hombre después de que, presuntamente, sustrajera productos del local. Los mismos testigos aseguran que el individuo iba bajo los efectos del alcohol.

La intervención ha terminado con el hombre en el suelo y, posteriormente, esposado y trasladado por los agentes.