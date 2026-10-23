Salvar la vida a una persona que sufrió un atragantamiento en Guijuelo, Medalla de Plata al Mérito Ciudadano de la Junta

María Isabel Martín Rodríguez evitó una muerte el 20 de diciembre de 2024 en Guijuelo. Una persona sufría un atragantamiento y ella le practicó la maniobra de Heimlich, lo que le salvó la vida. Ahora, en reconocimiento a este hecho, ha recibido la Medalla de Plata al Mérito Civil que otorga la Junta de Castilla y León.

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José Antonio Pato Paz, guardia civil retirado, se encargó de inmovilizar y retener a una persona que estaba cometiendo un acto vandálico en Guijuelo hasta que llegó la Policía Local. Este acto le ha valido una mención honorífica al Mérito. También ha recibido esta mención la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad Rutas de Alba por su intervención en junio de 2025 en la que un menor se ahogaba en Tormes.

Por último, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca, la de Béjar y la de Carbajosa han recibido una mención honorífica especial en reconocimiento a su labor durante los incendios de 2025.

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20261023 Medallas Merito 12

Estos son los salmantinos que han recibido un premio a modo de medalla o mención por su trabajo en favor de la seguridad ciudadana. La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha sido la encargada de presidir el acto de entrega de las Medallas al 'Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León' 2025 en una ceremonia que ha tenido lugar en la localidad palentina de Baltanás y durante la que se ha reconocido la dedicación y el esfuerzo de los profesionales y los voluntarios de la Protección Civil, quienes han realizado actuaciones ejemplares ante situaciones complejas o adversas o han protagonizado trayectorias de especial compromiso con la seguridad de los ciudadanos.

Los galardonados, ya sea con medalla o con mención honorífica, incluyen a profesionales y voluntarios de Protección Civil y de los servicios de emergencia, así como de la salud, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e, incluso, ciudadanos particulares. Durante la ceremonia, la vicepresidenta segunda ha recalcado la importancia de reconocer a quienes desarrollan su labor más allá de sus responsabilidades, protagonizando intervenciones extraordinarias y demostrando una especial disposición para ayudar a los demás, incluso cuando han conllevado algún riesgo para su propia integridad