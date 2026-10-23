Septiembre, un gran mes para la ocupación hotelera en Salamanca

El mes de septiembre ha cerrado su ocupación hotelera con la mejor segunda cifra de este año. Según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Salamanca de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) los hoteles de Salamanca albergaron a 68.562 viajeros, de ellos, 41.060 residían en España y 27.502, en el extranjero.

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Las pernoctaciones sumaron 112.374, de las que 68.556 correspondieron a viajeros nacionales y 43.818 a internacionales. La estancia media fue de 1,64 noches, algo más larga en el caso de los españoles (1,67) que en el de los extranjeros (1,59).

La ocupación media alcanzó el 62,30% y subió hasta el 72,68% los fines de semana. Con estas cifras, septiembre es el segundo mes del año con más ocupación —solo superado por agosto— y sus fines de semana han registrado el mejor dato de todo 2026.

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La capital concentró el 70,07% de los 97.848 viajeros que se alojaron en hoteles de la provincia durante el mes, y el 65,62% de sus 171.242 pernoctaciones.

En el conjunto de Castilla y León, Salamanca reunió el 13,87% de los viajeros y el 13,69% de las pernoctaciones. Ese peso supera el 11,11% que le correspondería a cada una de las nueve provincias en un reparto a partes iguales.

En lo que va de año, la ciudad ha recibido 541.272 viajeros, que han sumado 849.706 pernoctaciones. Es el tercer mejor registro de viajeros de la serie histórica, solo superado por 2025 y 2019. El turismo internacional sigue la misma línea: los 207.365 viajeros extranjeros y sus 317.879 pernoctaciones son también el tercer mejor dato, tras 2025 y 2024.