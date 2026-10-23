El actor Alejo Sauras se encuentra en Salamanca grabando el vídeo que lleva por título 'Salamanca. Una ciudad para rodarla'

El actor Alejo Sauras, reconocido por representar a míticos personajes tan conocidos como Raúl Martínez Blanco en la serie de Los Serrano, se encuentra este viernes en la capital salmantina.

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El motivo de su visita es la grabación de un vídeo que lleva por título 'Salamanca. Una ciudad para rodarla'. Se trata de una producción del Ayuntamiento que recorrerá algunas de las localidades más representativas de esta tierra.

Según fuentes municipales, el proyecto mostrará Salamanca a través de la visita del actor a espacios como la plaza de Anaya, la calle Compañía, el Patio de Escuelas, el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca y su Biblioteca General Histórica, la Casa Lis, las Catedrales y la Facultad de Filología. El recorrido concluirá con un atardecer que está previsto que sea en la Plaza Mayor.

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