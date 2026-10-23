Las Llaves de la Ciudad "abren" 29 espacios patrimoniales en Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado la XVIII edición del programa ‘Las Llaves de la Ciudad’, que abrirá las puertas del patrimonio local del 24 de octubre al 20 de diciembre. Bajo el lema ‘Lecciones para el Nuevo Mundo’, la iniciativa rinde homenaje al V centenario de la Escuela de Salamanca y al Año Jubilar de San Juan de la Cruz, invitando a vecinos y visitantes a adentrarse en la historia salmantina a través de 33 actividades repartidas en 29 espacios.

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García Carbayo ha destacado que el objetivo principal sigue siendo “ayudar a ver mejor lo que tenemos” y despertar la curiosidad por rincones que guardan sorpresas extraordinarias. En esta ocasión, la propuesta amplía la experiencia turística combinando los enclaves emblemáticos del casco histórico con visitas a otros barrios y monumentos habitualmente menos accesibles.

Entre las grandes novedades destacan la nueva musealización de Scala Coeli en las Torres de la Clerecía y el acondicionamiento del yacimiento del Cerro de San Vicente, dotado ahora con una cubierta protectora y un paseo perimetral. Además, se suman la Casa Consistorial en la Plaza Mayor y se recuperan las visitas a los conventos de San Esteban y Las Dueñas.

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La programación cuenta con opciones guiadas y teatralizadas por edificios señeros como la Biblioteca Antigua de la Universidad, la Cueva de Salamanca, la Casa Museo Unamuno o la espadaña de San Martín. Asimismo, se ofrecen rutas por el cementerio municipal (‘Ecos de una ciudad’), visitas con gafas de realidad virtual en el Pozo de Nieve y actividades familiares que incluyen juegos de pistas y partidas de ajedrez.