El Black Friday creará en Salamanca más de 500 empleos

El Black Friday se ha convertido en una de las épocas más esperadas para aquellas personas que esperan grandes ofertas, desde artículos tecnológicos, pasando por cosmética, moda o incluso en el mundo de la automovilística.

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Como es lógico, las tiendas tienen que contratar más personal para la cantidad de personas que mueve tanto el Black Friday como el CiberMonday, calculándose que tan solo en el conjunto de Castilla y León se crearán 4.200 empleos, es decir, un 8 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las provincias, los datos de Randstad han indicado que Valladolid liderará la contratación con 1.140 nuevos puestos de empleo, mientras que León creará 750, Burgos con 660 y, ya después. Salamanca en cuarta posición con 550 empleos. En esto, Salamanca generará un 8,6 por ciento más que el pasado año, por encima de la media de la región.

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Más tarde, y por debajo de los 500 nuevos puestos de empleo, están Segovia con 320, Palencia con 285, Zamora con 230, Ávila con 170 y, finalmente, Soria con 140. Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte en Randstad, ha explicado que “el dinamismo de esta campaña confirma el buen momento del consumo, con un comercio físico que sigue tirando con fuerza de la contratación y un sector logístico que mantiene sus tasas de crecimiento positivas, mejorando los buenos resultados del año pasado”.

En la variación anual, Salamanca tuvo el pasado año 2025 un total de 465 contrataciones por estos esperados días, por lo que se confirma el crecimiento en cuanto al consumo que realizan los salmantinos y salmantinas al incrementarse este año hasta los 505.

Asimismo, cabe destacar que entre las principales demandas que realizan las empresas logísticas ante la gran cantidad de pedidos que se realizan, se encuentran promotores, empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.