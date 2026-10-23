El sábado se celebra el Día de las Bibliotecas bajo el lema ‘Sin profesionales, no hay bibliotecas’

El sábado 24 de octubre se celebrará el Día de las Bibliotecas bajo el lema 'Sin profesionales, no hay bibliotecas', con iniciativas en todo el territorio.

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Este lema, según el Ministerio de Cultura, pone en el centro a las personas que hacen posible que las bibliotecas sean mucho más que un conjunto de recursos y espacios. El objetivo es poner el foco en la diversidad del trabajo que realiza el personal de las bibliotecas.

Justamente, para visibilizar la profesión del bibliotecario/a, el Ministerio de Cultura ha realizado una serie de vídeos divulgativos que muestran al público la diversidad y riqueza del trabajo que se lleva a cabo en los distintos tipos de bibliotecas.

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Por eso, los días que quedan del mes de octubre en las redes sociales y canal de YouTube del Ministerio y de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura estarán publicando vídeos que profundicen en el trabajo realizado en bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, científicas y en la propia Biblioteca Nacional de España.

También, desde Cultura se han convocado 300 plazas gratuitas para el webinar online ‘¡Pasa a la acción! Guía práctica de advocacy para profesionales de bibliotecas’, dirigido a bibliotecarios y centrado en la defensa aplicada a este sector.

A mayores hay una programación con diferentes actividades en las Bibliotecas Públicas del Estado y de los Museos Estatales. En Castilla y León habrá actividades en la de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Soria.

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