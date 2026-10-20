El Área Socioeducativa Miradas de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, junto al Centro Cultural Miguel Delibes, han iniciado nuevas actividades para el curso escolar 2026/2027 para seguir acercando la música a niños, niñas y jóvenes del conjunto de la región, promoviendo así la inclusión, la participación y el acceso universal a la cultura a través de experiencias musicales compartidas a través de ‘Miradas’.

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Este curso serán un total de dieciséis centros los que se beneficien de esta iniciativa que irá destinada a más de 1.500 alumnos, que en horario lectivo, podrán ahondar en conocimientos musicales a través del canto, la práctica instrumental y los talleres musicales sensoriales.

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Cabe recordar que dentro de esta programación también se incluye el proyecto 'In Crescendo', dirigido a los alumnos de centros educativos vulnerables o ‘Sentir la Música’, que desarrolla actividades musicales entre el alumnado de doce centros públicos de educación especial de Castilla y León.

Entre las grandes apuestas que tiene ‘Miradas’ está ‘Miradas TOP 3’, que dará recursos para poder trabajar en la música sinfónica de manera transversal, accesible y adaptada según las necesidades del alumnado. Para ello se tendrán en cuenta tres obras sinfónicas: la Sinfonía n.º 41 «Júpiter», de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para piano en la menor, de Edvard Grieg y la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Con estas tres, el alumnado podrá descubrir diferentes aspectos del lenguaje musical.

Eso sí, a pesar de estar destinado en especial al programa ‘Miradas’, se publicará en la página web del OSCYL para que todos los centros educativos tengan acceso a toda la información.

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