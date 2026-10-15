Fernando Vicente presenta en Salamanca la segunda entrega de su novela gráfica ‘Vientos del Norte’

El ilustrador salmantino Fernando Vicente ha presentado este jueves, 15 de octubre, en la Torre de los Anaya su nueva novela gráfica, Vientos del Norte. La traición del Tártaro.

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Lo ha hecho en un acto apadrinado por el escritor y profesor Francisco Javier Martín, que ha sido la persona encargada de llevar la presentación del segundo volumen de un proyecto personal de Fernando Vicente que combina mitología, fantasía épica y batallas entre dioses de distintas civilizaciones.

Este segundo trabajo permitirá conocer la continuación de una historia que comenzó con La venganza de Loki, la primera entrega de la serie.

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En esta nueva aventura, Loki y sus ejércitos de orcos, trolls y gigantes continúan su avance hacia el sur tras la batalla del Valle de Vigrid. Su objetivo es arrasar Atenas y acabar con los dioses del Olimpo. Para detenerlos, Ares tratará de frenar el avance de las tropas del norte, mientras Apolo y Atenea emprenden un viaje a Egipto por orden de Zeus para solicitar la ayuda de Ra, Horus y sus guerreros.

Presentación De Vientos Del Norte En La Torres De Los Anaya

La trama también reserva espacio para las intrigas y las traiciones. La alianza entre Hades y Loki no es tan firme como aparenta y los hijos del dios nórdico persiguen sus propios planes, lo que complica el enfrentamiento entre las distintas fuerzas. La obra reúne así elementos de las mitologías nórdica, griega y egipcia en una historia de fantasía dirigida al público adulto.

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Un proyecto personal con raíces salmantinas Fernando Vicente comenzó a dibujar durante su infancia y, tras llenar cientos de papeles con sus ilustraciones, estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde se licenció en la especialidad de Diseño Gráfico y Audiovisuales.

Sus primeros cómics vieron la luz a finales de los años 80 en diferentes revistas y fanzines. Durante una etapa dejó el dibujo en un segundo plano para dedicarse a la música, otra de sus grandes pasiones -actualmente es el vocalista de ‘Al límite’-, aunque a comienzos de los años 2000 retomó los lápices y los pinceles y comenzó a trabajar para el mercado estadounidense en diferentes series y novelas gráficas.

Con Vientos del Norte, el autor ha desarrollado una historia épica que inicialmente comenzó a preparar para su publicación en Estados Unidos, aunque finalmente decidió editarla en castellano y conservar los derechos de la obra.