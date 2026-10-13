La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca impulsa una nueva agenda mensual con actividades que abarcan la cultura urbana, además de propuestas literarias y sesiones de animación lectora para todas las edades.

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Todas las actividades que hay programadas son gratuitas y con acceso libre hasta que se complete el aforo.

Las bibliotecas participantes son: Biblioteca Gabriel y Galán, Carmen Martín Gaite, C.M.I Trujillo, C.M.I de la Vega, Torrente Ballester, Barrio Vidal y C.M.I Vistahermosa.

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Entre las actividades programadas hay un taller de teatro joven que se presenta bajo el título "Malamente (trá-trá)"; dos estrenos con encuentros de autores; la presentación del documental 'Aminetu' de Lucía Muñoz Lucena que habla de los niños saharauris; o la exposición 'Illustraciencia12' coordinada por el el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).

A mayores se celebrará la 14 edición del festival de cultura hiphop junto al Día de las escritoras, además de talleres de cultura urbana dirigido a niños y adolescente de entre 9 a 18 años. Igualmente hay un concierto familiar para niños de a partir de 5 años. También hay programados conciertos y un circo contemporáneo, además de danza para público jóvenes y adultos y teatro infantil, que se suman al XX Festival de Magia.

El calendario de actividades completo se puede consultar en el siguiente documento.