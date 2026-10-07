El cineclub de la Biblioteca Torrente Ballester estrena dos documentales con coloquio y entrada libre

El Ayuntamiento de Salamanca ha programado dos nuevos estrenos dentro del cineclub de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Las sesiones tendrán lugar los próximos 14 y 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el teatro de la biblioteca, y contarán con la participación de los autores de las películas en sendos coloquios posteriores.

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La entrada será libre hasta completar el aforo. La primera cita será el 14 de octubre, con la proyección de Aminetu, un documental dirigido por Lucía Muñoz Lucena que fue presentado en la última edición del Festival de Málaga. La sesión contará además con la colaboración de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca.

La película aborda el conflicto del Sáhara Occidental a través de la figura de Aminatu Haidar, referente de la resistencia pacífica y defensora de los derechos humanos. Haidar recibió el Premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo de la Paz, y ha sido también candidata al Nobel de la Paz.

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con la directora, los guionistas Nicolás Castellano y Sergio Rodrigo, y Fran Curto y Ángeles Giménez, en representación de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca.

La historia de la trikitixa, protagonista el 28 de octubre La segunda propuesta llegará el 28 de octubre, también a las 18:00 horas, con El túnel del fuelle, documental dirigido por Gorka Hermosa e Iñaki Pinedo que recorre la historia de la trikitixa, género estrechamente ligado al acordeón y a la música popular vasca.

A través de testimonios, música e imágenes de archivo, la cinta repasa la evolución de este instrumento y de su sonido, desde las tradicionales romerías rurales hasta su presencia en algunos de los auditorios más prestigiosos del mundo, como la Filarmónica de Berlín.

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El documental, estrenado en el Festival de San Sebastián, ha sido reconocido además en diferentes certámenes internacionales, entre ellos el Arjuntala Film Festival de la India.

Además, contará con la presencia de Gorka Hermosa, que participará en el coloquio posterior y ofrecerá además un miniconcierto. El acordeonista y compositor ha visto interpretadas sus obras por más de 60 orquestas de todo el mundo, con presencia en países como Estados Unidos, China, Corea, Brasil y Turquía, además de distintas formaciones europeas.